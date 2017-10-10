Başbakan'dan vize krizi hakkında açıklama

10 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"ABD, vize uygulamalarını askıya aldı. Buna gerekçe olarak da güvenliği gösterdiler. Türkiye'deki ABD misyonları ve personelinin güvenliğine yönelik taahhütlerimizin sorgulanmasından dolayı esef duyuyoruz.

Bize yapılan her şeye misliyle karşılığını veririz. Nitekim, saatler sonra aynı ifadelerle karşılığını verdik. Aramızdaki sorunları konuşarak çözmek zorundayız. Ülkeler arasında devamlı düşmanlık olmaz. ABD'yi sağduyulu olmaya çağırıyoruz.

ABD'nin açıklaması hiç inandırıcı bir gerekçe değildir. Ancak işin gerçek nedenini söylemekte geç kalmadılar. Neymiş, FETÖ gerekçesiyle bir elçilik çalışanı hakkında işlem yapmışız. İzin mi alacaktık? Siz, bir bankamızın genel müdür yardımcısını içeri alırken bize mi sordunuz, izin mi aldınız?

Eğer müttefikliğimiz devam edecekse, PKK'nın uzantıları YPG/PYD'ye kol kanat germekten vazgeçmelidir.

"Fırat Kalkanı'ndan sonra Suriye'deki 2. operasyon"

8 Ekim itibariyle askerlerimiz bölgede keşif faaliyetlerine başlamıştır. Bu Fırat Kalkanı'ndan sonra Suriye'de sınırlarımız ötesinde gerçekleştirilen 2. faaliyettir. Bu operasyonda sivil halk ve ılımlı muhalefet ile terör örgütlerini ayrıştırmayı, ayrıca gelecek kuvvetlere zemin hazırlamayı hedefliyoruz.

Kuzey Irak referandumunun ardından IKBY yönetiminin temsilcilerini Ankara'dan gönderdik, bölgeye uçuşları durdurduk, televizyon kanallarını uydu yayınlarımızdan çıkardık, peşmergeye verdiğimiz eğitim desteğini sonlandırdık."

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