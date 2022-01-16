BASF Türkiye Genel Müdürü Rami Atikoğlu vefat etti

Artkim'den yapılan açıklamada, "BASF Türkiye Genel Müdürü ve BOSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rami Atikoğlu’nun vefatından büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Artkim Grup olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rami Atikoğlu kimdir?

Rami Atikoğlu, 1968 yılında İskenderun’da doğdu. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitirdi.

Atikoğlu, kariyerine Akzo Nobel Otomotiv OEM Boyaları Bölümü’nde Ar-Ge Müdürü olarak başladı. 2004 yılında Otomotiv OEM Boyaları Satış Müdürü olarak çalışmaya başladığı BASF’de ülke müdürlüğü dahil çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Ocak 2016’da Türkiye ve Azerbaycan’dan sorumlu Satış Direktörü olarak atanan Atikoğlu, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren, Satış Direktörlüğü sorumluluğuna ek olarak, BASF Türk Genel Müdürü olarak görev yaptı. Evli olan Atikoğlu, bir kız çocuğu babasıydı.