Başhan, koronavirüs sürecinde siparişleri sorunsuz karşılıyor

28 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Bakliyat, hububat, yağlı tohumlar üretiminde ve işlemesinde globalde öncü firmalar arasında yer alan Başhan Tarımsal Ürünler, dünyada etkisini hızla artıran koronavirüs salgını sürecinde günlük 3 bin 140 ton üretim kapasiteli tesisleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salgın sürecinde doğru stok planlaması yaparak tesislerinde gerekli tüm hijyen önlemlerini alan firma, iç ve dış piyasaya ürün veriyor. 2020’nin pandemi nedeniyle firmalar için risklerin büyüdüğünü fakat sektör açısından yeni fırsatların doğduğu bir yıl olduğunu belirten Başhan Tarımsal Ürünler Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Memiş, ilk etapta personel sağlığını koruyacak önlemler aldıklarını ve şirket hekimleri aracılığıyla tüm çalışanları koronavirüse karşı bilgilendirdiklerini kaydetti. Tesislerinde gerekli maske ve dezenfektan tedariğini sağlayarak personelin güven içinde çalışması için uygun çevre şartlarını oluşturduklarını kaydeden Memiş, “Üre timimizin devamlılığını sağlamak amacıyla devletimizin sağladığı imkanlar dahilinde acil eylem planımızı oluşturduk. Ayrıca artan siparişlere bağlı olarak ek personel planımızı yeniden kurgulayarak mevcut talebi karşılayacak hale dönüştürdük” dedi.

2019'da yurtiçi cirosunu yüzde 75 artırdı

Geçtiğimiz yıl üretimlerinin yüzde 67’sini ihraç ettiklerini, yüzde 33’ünü de iç piyasaya sunduklarını ifade eden Hüsamettin Memiş, “2019 yılında yaptığımız yatırımların dönüşü hem de yeni pazarlara açılmamız kümüle ciromuzu yüzde 38 artırarak 1 milyar 350 milyon TL’ ye ulaştırdı. Dış ticaret hacmimizin cirodaki oranını ise yüzde 65. Yurtiçinde özellikle ev dışı tüketime verdiğimiz ağırlıkla yurtiçi cirolarımızda yüzde 75 artış yakaladık. Öte yandan sürdürülebilir büyüme stratejimizi gerçekleştirmek için 2019 yılının ikinci yarısında 40 bin metrekare alana kurduğumuz ve 200 kişiden fazla yeni istihdam yarattığımız fabrikamızı devreye aldık. Amacımız kalite standartlarımızla müşterilerimize kesintisiz hizmet verebilmek” şeklinde konuştu.

“Rusya’da antrepo ve hammadde üretim tesisi planlıyoruz”

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında yatırımlarını ara vermeden devam edeceklerini kaydeden Hüsamettin Memiş, 2019 yılında toplam istihdam sayılarını bir önceki yıla göre yüzde 25 artırdıklarını kaydetti. 2020'de de özellikle yurtdışı yatırımlarına ağırlık vereceklerini belirten Memiş, şöyle konuştu: “Rusya’da bakliyat, yağlı tohum, yem üzerine hammadde üretim tesisi ve antrepo yatırımı planlıyoruz. 2020'de Mersin, Kırgızistan ve Rusya’daki tesislerimizi tam kapasite çalıştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda da nisan ayı içerisinde yaptığımız koordinasyon toplantılarımız sonucunda yüzde 25’ lik bir kümülatif ciro artışı öngörüyoruz.”

"Yemci Bey markasıyla yem üretimine başladı"

Mersin’ de Endüstri 4.0 altyapısına uygun olarak inşa ettikleri yeni yem fabrikasında Nisan 2020 tarihi itibariyle üretimin başladıkları bilgisini veren Hüsamettin Memiş, Yemci Bey markasıyla 25 farklı çeşit yem imal edeceklerini kaydederek, “Yem grubundaki uzman kadromuzla hayvan yetiştiricilerine verimli ve ekonomik çözümler sunacağız. Dağıtımda başta iç pazarı hedefliyoruz ama ileriki dönemlerde dış pazarlara açılacağız. Hedefimiz, sektörde üretimden son tüketiciye kadar sunduğumuz kalite ve hizmet ilkelerimizle fark yaratmak” diye konuştu.

“Fasulye ve barbunya ekim dönemi başlıyor”

Bakliyat ürünlerinde yeni hasat döneminin yaklaştığını belirten Hüsamettin Memiş, şunları söyledi: ‘Haziran ayında yeni hasat dönemi giriyor olacağız. Bu döneme girerken çiftçilerimize bereketi bol bir hasat yılı diliyorum. Nisan ayı ortası itibari ile fasulye ve barbunya ekim dönemi de başlıyor. Ülkemizin de fasulye ve barbunya ihtiyacı bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda ekilen fasulye ve barbunya talebi karşılamıyordu. Bu hasat döneminin bereketli geçmesini temenni ediyorum.”