Basın İlan Kurumu değerlendirme toplantısı sona erdi

Toplantının ikinci gününde Genel Müdürlük birim müdürleri yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirici sunumlar yaparken, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, yeni döneme ilişkin beklentilerini katılımcılarla paylaştı.

Çay, sahada aktif şekilde yer alan, paydaşların sorunlarını takip ederek çözüm üreten ve merkez ile taşra arasında iletişim köprüleri kuran bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Bölge Müdürlüklerini erken uyarı sistemine benzeten Çay, “Sahada yaşanan gelişmelerden haberdar olan, basın kuruluşlarının yaşadığı zorlukları tespit ederek rehberlik yaklaşımıyla hareket eden bir organizasyon yapısını sürdürmek temel hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, sektörde çözüm bekleyen konuların belli olduğuna dikkat çeken Çay, sorunların yerinde tespit edilip çözüm üretilmesinin en önemli başarı kriterlerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, nitelikli insan kaynağının sektör için önemine işaret eden Çay, üniversitelerle geliştirilen iş birliklerini basının geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdi.

Çay, iletişim fakülteleriyle kurulan iş birliklerinin sahadaki deneyimle akademik bilgiyi buluşturacağına ve teori ile pratiğin birbirini besleyeceğine dikkat çekerek, staj süreçlerinin yalnızca zorunlu bir uygulama olmaktan çıkarılıp nitelikli bir öğrenme alanına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Bölge Müdürlüklerinin, üniversiteler ile basın kuruluşları arasında kurduğu köprüyü planlı, organize ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmesini beklediğini kaydetti.

Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlükleri ve sahadaki paydaşlarla büyük bir aile olduklarını vurgulayan Çay, “Bizi bir arada tutan temel değer, birlikte hareket etme iradesidir. Aile olmanın, her konuda aynı düşünmek anlamına gelmediğini; asıl önemli olanın aynı hedefe samimiyetle birlikte yürüyebilmek olduğunu düşünüyorum. Toplantımızda ele aldığımız her başlık beni ortak bir hedefe götürüyor: Güven veren, yol gösteren ve sahaya değer katan güçlü bir Basın İlan Kurumu” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının son oturumunda, Bölge Müdürlüklerinde öne çıkan uygulamalar paylaşıldı ve farklı saha deneyimleri bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak ortak değerlendirmelerde bulunuldu. Değerlendirme toplantısı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.