Basın İlan Kurumu yönetmelik değişiklikleri: Bilim ve teknoloji haberciliğine teşvik

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 26-28 Kasım 2025 tarihleri arasında İs­tanbul’da gerçekleştirilen toplan­tısında kabul edilen Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne ilişkin değişiklikler, 10 Aralık 2025 ta­rihli ve 33103 sayılı Resmî Gaze­te’de yayımlanarak yürürlüğe gir­di.

Mevzuat düzenlemeleri kap­samında Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 4. maddesinde tarif edilen ‘doğrudan trafik’ kav­ramı yeniden ele alındı. Kullanıcı­ların, çoğunlukla yayın adını ara­ma motoruna yazarak internet haber sitelerine erişim sağladığı gözlemlendiğinden, arama moto­ru üzerinden ana sayfaya gelenle­rin doğrudan tekil ziyaretçi hesa­bına dâhil edilmesi kararlaştırıldı.

İkamet şartlarına esneklik getirildi

Yönetmeliğin ‘kadro’ şartları­na ilişkin 18. maddesinde yapılan düzenlemeyle fikir işçilerinin ika­met şartlarında süreli yayınlara kolaylık sağlandı. Buna göre, yay­gın gazetelerde en fazla 4 fikir iş­çisi için kontenjan yerinde ikamet etme şartı aranmayacak. İnternet haber sitelerinde ise Genel Katego­ride en fazla 10, 1. ve 2. Kategoriler­de en fazla 4, 3. ve 4. kategorilerde en fazla 2 ve 5. kategoride ise 1 fi­kir işçisi, kontenjan yerinin dışın­da ikamet edebilecek.

Bunun yanı sıra, nitelikli köşe yazılarına imkân tanımak amacıyla yazar unvanında istihdam edilen kişilerin, başka bir alanda ticari faaliyetinin bulunma­sının bu kadroda istihdam edilme­sine engel teşkil etmediği yönünde düzenleme yapıldı. Aynı maddede­ki bir diğer değişiklikle 5953 sayılı Kanunun ‘Ücret’ başlıklı 14. mad­desinde yer alan ve gazetecilerin maaşlarının her ay peşin ödenme­sini hükme bağlayan düzenleme ile uyum sağlandı. Bu kapsamda ikinci fıkranın (b) bendinde geçen ‘zamanında’ ifadesi ‘peşin olarak’ şeklinde güncellendi.

İstihdama ilişkin kolaylaştırıcı düzenlemeler

Yönetmeliğin ‘Kadroda yer ala­bilecekler’ başlıklı 19. maddesinde sektöre istihdam konusunda kat­kı sağlayacak düzenlemeler haya­ta geçirildi. ‘Lisans’ ifadesinin yal­nızca 4 yıllık fakülte programlarını kapsadığı açıkça ifade edilerek, 2 yıllık yüksekokul programlarının da ‘yükseköğrenim’ kapsamında değerlendirilmesinden doğan be­lirsizlik ortadan kalkmış oldu.

Yönetmeliğin ‘İçerik’ başlıklı 23 ve 79. maddelerinde yapılan de­ğişikliklerle resmî ilan ve resmî reklam yayımıyla alakalı süreli yayınların içeriklerinde yer ver­meleri zorunlu olan kategoriler arasına bilim ve teknoloji de ek­lendi. Değişikliklerin, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumla daha etkin paylaşılmasına, veri­lerin sade, doğru ve etkili biçimde kamuoyuna aktarılmasına katkı sunması bekleniyor. Yönetmeli­ğin 26. maddesine eklenen fıkra ile internet haber sitelerinin alan adı değişikliklerinin, mevcut içerik yö­netim sistemi ve içerikler koruna­rak yapılması zo­runlu hâle getirildi.

Gazetelerin asgari satış fiyatları güncellendi

Yazılı basın sektöründe artan maliyetler ve mev­cut ekonomik koşullar dikkate alı­narak, Resmî İlan ve Reklam Yö­netmeliği’nin 43. maddesinde yer alan asgari satış fiyatları güncel­lendi. Buna göre asgari satış fiya­tı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yerel ve bölge­sel gazetelerde 7 Türk Lirası, yay­gın gazetelerde ise 20 Türk Lira­sından az olmayacak şekilde yeni­den düzenlendi. Yönetmeliğin 51. maddesindeki gazetelerin ‘satış ek göstergesi’ şartında kolaylaştı­rıcı düzenlemeye gidildi.

Yönetmeliğin 60. maddesinde­ki asgari haber ve içerik sayıları­na ilişkin hükümler, özgün haber­ciliği teşvik edecek şekilde yeni­den düzenlendi. Arama motoru algoritmalarındaki değişimle­rin özgün içeriği öne çıkarması üzerine, internet haber siteleri­ni daha fazla haber üretmek ye­rine daha özgün ve etkili içerik üretimine yönlendirmek amacıy­la günlük asgari haber sayısı şartı yüzde 50 oranında düşürüldü.

Asgari doğrudan tekil ziyaretçi oranı düşürüldü

Yönetmeliğin 54. maddesinde yapılan değişiklikle, internet haber sitelerine uygulanan 6 aylık bekleme süresine ilişkin kriterlere doğrudan tekil ziyaretçi sayısı da eklendi. Böylece internet haber siteleri için aranan asgari kadro, günlük asgari içerik, günlük tekil ziyaretçi ve sayfa görüntüleme şartlarının yanında ‘doğrudan tekil ziyaretçi’ verisi de ölçüt hâline getirildi. Yönetmeliğin 60. maddesinde belirlenen asgari doğrudan tekil ziyaretçi oranı yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürüldü. Genel Kategori’de yer alan internet haber siteleri için hesaplamaya dâhil edilen yurt dışı trafik üst sınırı ise yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.

Baskı yerine esneklik geldi

Yönetmeliğin 41. maddesindeki düzenlemeyle gazetelerin baskı yeri değişikliklerini imzalı sözleş­me ile Kuruma iletmesi zorunlu kılındı. Bunun yanı sıra, bildirimde bulunmak kaydıyla baskı işlemle­ri başka illerdeki matbaalarda da gerçekleştirilebilecek. Böylelikle, 2,25 metrekare yüzölçümü şartı kaldırılarak, yayın yeri dışında bas­kı yapılabilmesine olanak tanına­rak azalan matbaa sayısı ve yük­sek maliyetler karşısında süreli ya­yınlara kolaylık sağlanmış oldu.