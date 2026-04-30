Basın İlan Kurumu'ndan iletişim fakültesi öğrencilerine yaz dönemi staj fırsatı

Basın İlan Kurumu, genç iletişimcilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve sektörel deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla kapsamlı bir staj programı başlatıyor. Program dahilinde öğrenciler, Kurumun merkez ve taşra teşkilatında görev alarak teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulacak.

Başvuru ve değerlendirme takvimi

Staj programına ilişkin süreç şu takvim doğrultusunda ilerleyecek:

Başvuru Tarihleri: 1-15 Mayıs 2026

Değerlendirme ve Mülakatlar: 18-22 Mayıs 2026 (Online veya fiziksel görüşmeler)

Belge Teslim Süreci: 1-5 Haziran 2026

Başvuru şartları ve genel nitelikler

Staj programına başvuracak adaylarda aranan kriterler şu şekilde belirlendi:

Üniversitelerin İletişim Fakültesi lisans programlarında 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak.

Zorunlu staj belgesine sahip olmak veya sigortanın okul tarafından karşılandığına dair resmi beyan yazısını sisteme yüklemek. (Okul onaylı olmayan belgelerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.)

Staj koşulları

Adaylar, staj yapacakları tarih aralığını kendi programlarına uygun şekilde belirleyebilecek. Program kapsamında staj süresi en fazla 30 iş günü ile sınırlandırıldı.

Başvurular, Basın İlan Kurumu’nun ilgili başvuru sistemi üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilecek.