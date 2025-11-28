Basın İlan Kurumu’ndan kapsamlı değişiklik

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, 26-28 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda Kurumun durum ve denetim raporları onaylanırken, Resmî İlan Fiyat Tarifesi’ne yapılacak artışlar ile yönetmelik değişiklikleri kabul edildi.

Resmî ilan yayım ücretleri (sütun/santim ve kutu yayım ücreti), günlük satışı 50 binin altında olan gazeteler ve ilk beş kategorideki internet haber siteleri için yüzde 25,41 artışla 232 TL’ye; satışı 50 binin üzerindeki gazeteler ile Genel Kategori’deki internet haber siteleri için yüzde 25,24 artışla 263 TL’ye yükseltildi. Tarife, Cumhurbaşkanı onayının ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Gazete satış fiyatları ve dijital düzenlemeler

Genel Kurul, gazetelerin artan maliyetlerini dikkate alarak asgari satış fiyatlarını da güncelledi. Yerel ve bölgesel gazeteler için fiyat 7 TL’ye, yaygın gazeteler için 20 TL’ye çıkarıldı.

Dijital yayıncılıkta ise “doğrudan trafik” tanımı yeniden düzenlendi. Arama motorlarından doğrudan ana sayfaya gelen kullanıcılar artık doğrudan tekil ziyaretçi hesabına dahil edilecek. Ayrıca asgari doğrudan tekil ziyaretçi oranı yüzde 15’ten 10’a indirildi.

Özgün içerik, istihdam ve bilim haberciliği

İnternet haber sitelerinde günlük asgari haber sayısı yarıya düşürülerek özgün ve nitelikli içerik teşvik edildi. Fikir işçilerinin ikamet şartına kısmi esneklik getirilirken, bilim ve teknoloji kategorisi zorunlu içerik alanları arasına alındı. Yönetmelik değişiklikleri Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.