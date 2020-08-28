Basın İlan Kurumu’ndan süreli yayınlara pandemi desteği

28 Ağustos 2020

Basın İlan Kurumu (BİK) pandemi sürecinde süreli yayınların yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemesi için bir dizi karar aldı.

BİK Yönetim Kurulu’nun önceki gün düzenlenen toplantısında, pandemi sürecinde resmi ilan ve reklam alan süreli yayınların yerine getirmek zorunda olduğu şartlardan olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmeleri için aldığı 212 sayılı Genel Kurul kararının 2. ve 3. maddelerinin süresinin bir ay daha uzatılmasına karar verildi. Kararlar özetle şöyle:

“Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumu’nun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksizsiz çalışmış kabul edilecek.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs) ilişkin düşüşler için salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adedi şartları uygulanmayacak.”