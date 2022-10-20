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Basın yasasında iptal talebi için ilk inceleme 26 Ekim'de

AYM, CHP'nin basın yasasındaki 29. maddenin iptal talebi için ilk incelemeyi 26 Ekim'de yapacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini 26 Ekim'de yapacak.

Yüksek Mahkeme, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması yönündeki CHP'nin talebini Genel Kurul gündemine aldı.

Genel Kurul, istemlere ilişkin ilk incelemesini 26 Ekim Çarşamba yapacak. Başvuruda eksiklik tespit edilmezse daha sonra belirlenecek bir günde başvuru esastan görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yürürlüğünün durdurulması istemini ilk incelemede karara bağlayabileceği gibi esas incelemesinde de bu konuda karar verebilecek.

 

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