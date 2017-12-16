Basın Yayın Birliği yeni yönetimini seçti

16 Aralık 2017

Basın Yayın Birliği, Beyoğlu Öğretmen Evi'nde yapılan 12. Olağan Kurul'un ardından yeni yönetimini seçti.

Kurula Ebubekir Erdem, İsrafil Kuralay, Muhammed Ali Beydun, Melike Günyüz, Ünsal Ünlü, Hayati Bayrak, Sedat Demir, Osman Okçu'nun da aralarında yer aldığı yayın dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yeni yönetim adına açıklamada bulunan Emrah Kısakürek, önceki yönetimde de görev aldığına işaret ederek, "Projelerin devamı çok önemli. 'O yönetim yaptı. Ben yenisini yapayım' durumu olmuyor yayıncılar arasında. Birbirini devam ettirmek çok önemli. Önceki dönemde planlanmış olan, 'Okuma Kültürü Çalıştayı' var. Çok yakın bir tarihte yapılacak. Çalışmaları başladı. Onu hazırlıyoruz." dedi.

Kısakürek, gençlerin okuması için neler yapılması gerektiğinin de çalıştayda ele alınacağını kaydederek, "Özellikle gençleri hedeflediğimiz için, bunun en önemli ayağı öğretmenler. Birçoğumuzun bazı yerlere gelmesi için öğretmenleri teşvik etmiştir. Bir ışık görmüş ve kitap tavsiye etmiştir." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen kitap fuarlarına katılmaya devam edeceklerinin altını çizen Kısakürek, "Mart ayında İstanbul'da CNR Kitap Fuarı yapılacak. Yurtdışından da katılımcılar yoğun olarak geliyor. Bunun dışında Basın Yayın Birliği olarak, Ulusal Komite üyeliğimiz var. Önümüzdeki yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iştirak edeceği bütün fuarların planlamasına da destek olacağız." diye konuştu.

Emrah Kısakürek, yayımcıların yaşadığı çeşitli sıkıntılar olduğunun altını çizerek, bu sıkıntılarla da ilgilenilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Birliğin yeni yönetim kurulu Emrah Kısakürek'in yanı sıra Mustafa Karagüllüoğlu, Mustafa Doğru, Adem Saydan, Halil Çelik, Esra Ceceli, Adem Koşkulu, Süleyman Bayrak ve Neslihan Kurt'tan oluştu. Münir Üstün, Erdal Cesar ve Mehmet Ali Çalışkan da Denetleme Kurulu'nda yer aldı.

Kaynak: AA