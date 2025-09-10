Basit usul vergiye dengeli düzenleme

Otel ve lokanta işlet­meciliğinden şehir içi yolcu taşımacılı­ğına kadar çeşitli işlerin 30 büyükşehirde de aynı usulde vergilendirilebilmesi ama­cıyla düzenlemeye gidildi. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanu­nu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Res­mi Gazete’de yayımlandı.

Bu­na göre, 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta fa­aliyeti gibi basit usul kapsa­mı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarılarak 30 büyükşehirde aynı işi ya­panlar için eşit hale getirildi. Örneğin, lokanta işletmecili­ği yapan ve aynı hasılatı elde eden iki mükelleften Anka­ra’da faaliyette bulunan ger­çek usulde vergilendirilerek vergi öderken, Antalya’daki lokanta işletmesi basit usul­den yararlanarak gelir vergisi ödemiyordu. Düzenleme re­kabet eşitsizliği oluşturan du­rum ortadan kaldırılıyor.

Kira 40 bin, plaka 7 milyon, vergi yok

Bu kapsamda, büyükşe­hirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanla­rın vergilendirilmesi 1 Ocak 2026’dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde gerçek­leştirilecek.

Basit usulden ya­rarlanılabilmesi için yıllık ha­sılatın 480 bin liranın altında olması şartına istinaden tica­ri taksi ve dolmuşların plaka bedelleri ile bunların kiralan­ması durumunda ödenen ay­lık kira bedelleri dikkate alın­dı. Bazı büyükşehirlerde tica­ri taksi plakaları 6-7 milyon liraya satılıyor. Bu araçlar ile yapılan taşımacılık faaliye­tinden elde edilen hasılatın yıllık 480 bin liranın altında kalması mümkün görünmü­yor.

Aynı şekilde bu plakala­rın aylık 40 bin liradan başla­yan bedellerle kiralanması da yıllık hasılatın bu haddin çok üzerinde olduğunun göster­gesi olarak ortaya çıkıyor. Bu şekilde kazanç elde edenlerin “küçük esnafı koruma” ama­cıyla getirilen basit usulden yararlanarak vergi ödememe­sinin kamuoyunda yarattığı rahatsızlık bu düzenleme ile gideriliyor.

Büyükşehirlerde olmakla birlikte, nüfusu 30 binin al­tındaki ilçelerde faaliyet gös­teren taksi ve diğer şehir içi taşımacılık yapan mükellef­ler ile basit usul kapsamına gi­ren diğer esnaf, şartları taşı­maları halinde basit usulden yararlanmaya devam edecek.

Bankaların merkez şube harçları 10,9 milyon TL oldu

Finansal faaliyetlere ilişkin işlemlerde uygulanacak maktu harç tutarları belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan merkez şubelere (her yıl için) ve serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine (her banka, şube ve her yıl için) ilişkin izin belgeleri için tutar 10 milyon 920 bin lira oldu.

Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri, yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri ve finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri için harç tutarı 1 milyon 618 bin lira oldu. Sigorta şirketi kuruluşu için 4 milyon 45 bin 580 liralık, emeklilik şirketi içinse 2 milyon 847 bin 530 liralık tutar belirlendi.