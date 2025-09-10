Basit usul vergiye dengeli düzenleme
30 büyükşehirde aynı işi yapan mükellefler aynı şekilde vergilendirilecek. Büyükşehirlerde taksi, minibüs, dolmuş, servis ve halk otobüsü işletenler 1 Ocak 2026’dan itibaren basit usulden yararlanamayacak, kazançları gerçek usulde vergilendirilecek.
Otel ve lokanta işletmeciliğinden şehir içi yolcu taşımacılığına kadar çeşitli işlerin 30 büyükşehirde de aynı usulde vergilendirilebilmesi amacıyla düzenlemeye gidildi. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, 13 büyükşehirde mal alım satımı, otel, lokanta faaliyeti gibi basit usul kapsamı dışında olan işler, diğer 17 büyükşehirde de söz konusu kapsamın dışına çıkarılarak 30 büyükşehirde aynı işi yapanlar için eşit hale getirildi. Örneğin, lokanta işletmeciliği yapan ve aynı hasılatı elde eden iki mükelleften Ankara’da faaliyette bulunan gerçek usulde vergilendirilerek vergi öderken, Antalya’daki lokanta işletmesi basit usulden yararlanarak gelir vergisi ödemiyordu. Düzenleme rekabet eşitsizliği oluşturan durum ortadan kaldırılıyor.
Kira 40 bin, plaka 7 milyon, vergi yok
Bu kapsamda, büyükşehirlerde ticari taksi, dolmuş, minibüs, otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların vergilendirilmesi 1 Ocak 2026’dan itibaren basit usul yerine gerçek usulde gerçekleştirilecek.
Basit usulden yararlanılabilmesi için yıllık hasılatın 480 bin liranın altında olması şartına istinaden ticari taksi ve dolmuşların plaka bedelleri ile bunların kiralanması durumunda ödenen aylık kira bedelleri dikkate alındı. Bazı büyükşehirlerde ticari taksi plakaları 6-7 milyon liraya satılıyor. Bu araçlar ile yapılan taşımacılık faaliyetinden elde edilen hasılatın yıllık 480 bin liranın altında kalması mümkün görünmüyor.
Aynı şekilde bu plakaların aylık 40 bin liradan başlayan bedellerle kiralanması da yıllık hasılatın bu haddin çok üzerinde olduğunun göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Bu şekilde kazanç elde edenlerin “küçük esnafı koruma” amacıyla getirilen basit usulden yararlanarak vergi ödememesinin kamuoyunda yarattığı rahatsızlık bu düzenleme ile gideriliyor.
Büyükşehirlerde olmakla birlikte, nüfusu 30 binin altındaki ilçelerde faaliyet gösteren taksi ve diğer şehir içi taşımacılık yapan mükellefler ile basit usul kapsamına giren diğer esnaf, şartları taşımaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edecek.
Bankaların merkez şube harçları 10,9 milyon TL oldu
Finansal faaliyetlere ilişkin işlemlerde uygulanacak maktu harç tutarları belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan merkez şubelere (her yıl için) ve serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine (her banka, şube ve her yıl için) ilişkin izin belgeleri için tutar 10 milyon 920 bin lira oldu.
Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri, yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri ve finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri için harç tutarı 1 milyon 618 bin lira oldu. Sigorta şirketi kuruluşu için 4 milyon 45 bin 580 liralık, emeklilik şirketi içinse 2 milyon 847 bin 530 liralık tutar belirlendi.