Başkalarının hesaplarının kiralayıp kara para aklayan bahis çetesine darbe

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkalarının banka hesabını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayarak yasadışı bahisten elde edilen paranın aklandığını tespit etti.

Siber polisleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda dokuz kişilik şebekenin günlük 2 milyon TL para döndürdüğünü belirledi.

İHA'nın haberine göre; Söz konusu şüphelileri yakalamak için şafak operasyonu düzenlendi, dokuz kişi yakalandı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yedisi tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.