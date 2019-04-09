Başkan Aktaş, mazbatasını aldı

09 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Başkan Alinur Aktaş, aldığı oy oranı ne olursa olursun bütün Bursa’nın Başkanı olduğunu hatırlatarak, siyasi görüşü ne olursa olsun ufku, vizyonu ve derdi Bursa olan herkesle istişare edeceklerini vurguladı.

İnegöl’deki 13,5 yıl belediye başkanlığının ardından 17 aydır Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart seçimleriyle yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Alinur Aktaş, mazbatasını aldı. Bursa Adliye Sarayı Konferans Salonu’nda düzenlenen mazbata törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Vildan Yılmaz Gürel ve Zafer Işık, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Dördüncü mazbata

Mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir’in elinden alan Başkan Aktaş, Bursa’da seçimlerin büyük bir olgunluk ve suhulet içinde geçmesini sağlayan il ve ilçe seçim kurullarına, güvenlik kuvvetlerine ve tüm siyasi parti teşkilatlarına teşekkür etti. 31 Mart seçimlerinin ardından 50 bin civarında oy farkı ile Bursa’nın seçilmiş belediye başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu farkın ne olduğu hiç önemli değil. Ben Bursa’nın seçilmiş belediye başkanıyım. Bu milletin bize gösterdiği desteğe, gecemizi, gündüzümüze katarak cevap vermemiz gerekiyor. Yolumuz uzun, yükümüz ağır, yapacağımız çok iş var. Konuşma değil icraat zamanı. Seçim sathı mahallinde böyle oluyor. Ben bu duygu dördüncü kez yaşıyorum. Allah nasip etti, 2004’te İnegöl’de başlayan belediye başkanlığı serüvenim bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edecek” dedi.

“Yalnız başıma hiçim”

Yaptığı görevin çok kutsal ve sorumluluk gerektirdiğini kaydeden Aktaş, “Aldığımız bu emaneti en güzel şekilde temsil edip en güzel şekilde projelerle bir gün bizden çok daha iyi yapacak kardeşlerimize gururla onurla teslim etmenin derdi içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben yalnız başıma bir hiçim. Başta Sayın Valimiz, tüm bürokrat ve yöneticilerimizle, AK Parti ve MHP İl Başkanım olmak üzere bu memlekete gönül vermiş tüm bakan, milletvekilleri, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle ulaşımda, yeşil alanda, imarda, turizmde, ekonomide tabir yerindeyse saat gibi işleyen bir şehri teşekkül ettirmek için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Derdimiz heyecanımız Bursa ve Bursa’nın sorunları olacak. Bursa ile yatıp Bursa ile kalkacağız. Çevremdeki insanlardan zaman zaman duyuyorum, ‘güzel tatili hak ettin’ diye. Buna ne vaktimiz var, ne de ortamımız müsait. Şimdi çalışma zamanı. Oy vereni vermeyeni ile 2 milyon 994 bin kişilik Bursa’nın Belediye Başkanı olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Allah bu emaneti bizde tuttuğu sürece, canımızla başımızla bütün ekibimizle beraber Bursa’ya daha da değerler katmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.