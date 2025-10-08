Başkan Aydın, Osmangazi’nin 550 günlük karnesini açıkladı

31 Mart 2024 seçimlerinin ardından göreve başlayan Başkan Erkan Aydın, “550 Günde Birlikte Yaşayan Osmangazi” programıyla belediyenin çalışmalarını kamuoyuna açıkladı. Aydın, bu süreçte 35 temel atma ve açılış gerçekleştirdiklerini, üç kreş, bir sağlık ocağı ve dört yeni yapının da temeli atılacağını söyledi.

Öne çıkan projeler arasında Halk Lokantaları, Genç Kafeler, Ayça Azak Kreşi ve Spor Tesisleri yer aldı. Aydın, “Kreşlerimiz sayesinde birçok anne iş hayatına döndü. Amacımız büyük laflar etmek değil, kalıcı işler yapmak” dedi.

Sosyal belediyecilikte dayanışma örneği

Aydın, sosyal belediyeciliği öncelik haline getirdiklerini belirtti. İki Kent Lokantası’nda 300 bin kişiye, Somuncu Baba Fırını aracılığıyla 2 milyon 200 bin ekmek dağıtıldı.

Ayrıca 4 bin ihtiyaç sahibine kıyafet, 85 bin kişiye çorba ulaştırıldı. Genç Kafe’de 400 bin ziyaretçi ağırlandı, emekliler lokali ise dayanışmanın merkezi haline geldi.

Kentsel dönüşüm ve afet hazırlığı

Bursa’nın deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan Aydın, “Hedefimiz dirençli bir Osmangazi” dedi. Çiftehavuzlar bölgesinde 300 hak sahibiyle kentsel dönüşümün yüzde 80’i tamamlandı.

18 bin kişiye afet eğitimi verildi, 429 toplanma alanı oluşturuldu.

Afet istasyonları ve insansız hava araçlarıyla donatılan birimler sayesinde afetlere karşı hazırlık güçlendirildi.

Tarım, eğitim ve kültürde atılımlar

Hamidiye Ziraat Lisesi işbirliğiyle ata tohumlarından üretim yapıldı, 50 bin fide üreticilere dağıtıldı.

Eğitimde Dijiders platformu ile 5 bin 500 öğrenciye uzaktan eğitim sağlandı; bazıları Türkiye birincisi oldu.

Beş kreşin ardından hedef, sayıyı 25’e çıkarmak. Ayrıca OSMEK kursları, kütüphaneler ve gençlik merkezleri binlerce kişiye ulaştı.

Kültür projeleri arasında, belediye temizlik çalışanlarından kurulan “Temiz Orkestra” en çok ilgi gören etkinliklerden biri oldu.

Spor ve çevre yatırımları

Spor alanında 8 bin 500 lisanslı sporcu, 6 havuzda 173 bin vatandaş, 25 bini aşkın çocuk yaz okullarında eğitim aldı.

Çevre çalışmalarında 900 bin çiçek, 26 bin ağaç, 22 yeni park kazandırıldı. Aydın, “Bir milyon kişinin kirlettiği şehri bin kişilik ekiple temizledik” diyerek çevre bilincine vurgu yaptı.

Tasarruflu mali yönetim

2025 yılı için 6,3 milyar TL bütçenin yüzde 65’i kullanıldı; yüzde 11 tasarruf sağlandı.

İhalelerdeki ortalama fiyat düşüş oranı yüzde 21’e çıkarak belediyeye 150 milyon TL kazanç sağladı.

Aydın, “Tasarruf ettik, tasarrufu da hizmete çevirdik” sözleriyle sunumunu tamamladı.