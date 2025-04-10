Başkent beyaza bürünecek! Mansur Yavaş uyardı: Ankara'ya kuvvetli kar geliyor

Yurt genelinde bayram öncesi yazdan kalma günler yaşanırken, nisan ayına girilmesi ile birlikte hava birden soğudu. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde şehirler beyaz örtü ile kaplanırken, ilkbarı beklerken kara kışa uyanan vatandaşlar şoku yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugün Ankara için kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Ankara beyaza bürünecek!

Hava sıcaklığının -1 dereceye düştüğü Başkent'te dün ufak ufak kendini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde yerini güneşe bırakmıştı. Ancak bu gece yarısından sıcaklık -7 derece birden düşecek ve yoğun kar yağışının beklendiği Ankara beyaza bürünecek.

Sosyal medya hesabından Ankaralılara seslenen Mansur Yavaş paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 03.00’ten itibaren Ankara genelinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Özellikle sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önemle rica olunur.

Ayrıca Ankara genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına da beklenmektedir. Belediyemiz, ilgili birimleriyle birlikte gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tüm önlemleri almaktadır.''