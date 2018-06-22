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Başkent için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara'da saat 17.00 ile 20.00 arasında gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Başkent için sağanak uyarısı
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Ankara'da önümüzdeki 3 saat içinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.  

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, saat 17.00 ile 20.00 arasında Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. 

Açıklamada, yer yer ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi. 

Kaynak: AA

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