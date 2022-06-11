Başkentte aniden bastıran sağanak can aldı

Öğleden sonra aniden bastıran ve kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.

Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri Çankaya oldu. Yağmur suları, Kırkkonaklar semtinde bulunan vadiyi adeta nehre dönüştürdü.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü, kendilerine önemli bir ihbar ulaşmadığını bildirdi. Çataklı, gelişmeleri AFAD Başkanlığında takip ettiklerini bildirdi.

Bir kişi sele kapılarak can verdi

Ankaradaki sağanakta Altındağdaki Tatlar Deresinin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma ekiplerince dere kenarında ulaşıldı. Olayla ilgili olarak bir açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ankara'da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı, kimlik tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın akşama kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinin, tüm birimlerinden 1277 araç ve 3 bin 138 personeliyle teyakkuz halinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Şiddetli yağmur ve dolu, çarpıcı görüntüler ortaya çıkardı

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kararan bulutlar nedeniyle kent bir süreliğine karanlığa büründü. Yağış sonrası suların yükselmesi üzerine bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Atakule ve etrafında bazı ağaçlar devrilirken, bu durum trafiği de olumsuz etkiledi. Dikmen, Keçiören, Etimesgut ve Balgat'ta da bazı ağaçlar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir binanın çatısı şiddetli rüzgarla önce karşı binaya çarptı, ardından yolda park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü.

İtfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 16.00 itibarıyla ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması ve benzeri şikayetlerle 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştığını bildirdi. Çataklı, mahsur kalan 3 çocuğun kurtarıldığını, bir sele kapılma ihbarı için AFAD ve JAK ekiplerinin olay yerine yönlendirildiğini kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan sağanak açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte öğleden sonra etkili olan ve su baskınlarına da neden olan sağanağa ilişkin sosyal medya hesabından videolu açıklamada bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün yaptığı "turuncu uyarı" sonucunda, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak meydana geldiğini belirten Yavaş, "Sağanak nedeniyle Ankara Belediyemize şu ana kadar, ev ve iş yeri ile caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, üç elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır." bilgisini paylaştı.