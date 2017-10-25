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Başkentte doğalgaz patlaması: 1 ölü, 4 yaralı

Başkentte bir apartmanda doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Başkentte doğalgaz patlaması: 1 ölü, 4 yaralı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şehit Mehmet Altanlar Sokağı'nda 2 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA

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