Başkentte iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

05 Temmuz 2019

Ankara'da bariyerlere çarparak köprüden düşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Fatih Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi istikametine seyreden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BIV 655 otomobil Etlik Caddesi kesişiminde köprünün bariyerlerine çarparak düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten Etlik Caddesi'ne düşen otomobil ters dönerken köprüden kopan bariyerler de araca saplandı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, araçta bulunan Hakan Ü. ve Mehmet Ö. ile kimliği belirlenemeyen bir yaralıyı hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkardı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine kaldırdı.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hakan Ü. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan, kimliği belirlenemeyen yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Taksi şoförü kıl payı kurtuldu

Olay anında otomobilin düştüğü yolda seyreden 06 T 0050 plakalı taksinin sürücüsü Hamdi Öztürk, kazadan kıl payı kurtuldu.

Etlik Caddesi'nden Ulus istikametine seyir halinde olan Öztürk, köprü altına girerken büyük bir gürültü duyduğunu ve bir otomobilin yan şeride düştüğünü söyledi.

Bu sırada çevreye çok sayıda otomobil parçası ve demir korkulukların savrulduğunu belirten Öztürk, bunlardan bir kısmının taksiye isabet ederek hasara neden olduğunu anlattı.

Araç camının da isabet eden bir parçayla kırıldığını ifade eden Öztürk, ölümden kıl payı kurtulduğunu kaydetti.

Başkentte diğer trafik kazası: 8 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi'nden Ulus istikametine giden Özkan Aygar'ın kullandığı 16 ND 566 plakalı otomobile Akın Caddesi'nden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BGE 315 plakalı araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılara ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Kazada yaralanan 16 ND 566 plakalı otomobilin sürücüsü Özkan Aygar ve aynı araçta bulunan Irak uyruklu Eymen Sabır Alpo, Hasar Sabır ve Fuat Hasan Muhammed Yasin ile 06 BGE 315 plakalı araçta bulunan Sebahat Bayoğlu, Gülseren Özyürek ve Musa Açıkgöz ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu arada kimliği henüz belirlenemeyen 06 BGE 315 plakalı araç sürücüsünün ise yaralı halde olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Yaralılardan Özkan Aygar'ın, Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde iş yeri sahibi olduğu ve aynı araçtaki Irak uyruklu 3 kişinin de yanında çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA