ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Başkentte pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak

Başkentte pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı pazar günü, adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Başkentte pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Ankara Valiliği, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı pazar günü, adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, nüfus cüzdanı ve T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyen adayların yanında Sınava Giriş Belgesi ile bir fotoğraf getirmeleri şartıyla sınava girebileceği, belgenin, yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, Geçici Kimlik Belgesi verilmesi için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüklerinin 6 Eylül Pazar günü 07.00-14.30 saatlerinde açık tutulacağı kaydedildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap