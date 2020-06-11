Başkentte sağanak etkili oldu
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.
Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı alt geçitlerde rögarların tıkanması yüzünden araçlar mahsur kaldı.
Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Ekipler, mahsur kalan araçları da kurtardı.
Sağanak nedeniyle metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştüğü, Büyükşehir Belediyesine 800 başvuru yapıldı bildirildi.