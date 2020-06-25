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Başkentte YKS için ulaşım ücretsiz olacak

Ankara'da YKS dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz hizmet verecek.

Başkentte YKS için ulaşım ücretsiz olacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran'da öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüs ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.

Sınavın yapılacağı tarihlerde, EGO otobüsleri ve raylı sistemler tam kapasite çalışacak.

Kaynak: AA

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