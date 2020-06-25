Başkentte YKS için ulaşım ücretsiz olacak
Ankara'da YKS dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz hizmet verecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran'da öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüs ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.
Sınavın yapılacağı tarihlerde, EGO otobüsleri ve raylı sistemler tam kapasite çalışacak.
Kaynak: AA