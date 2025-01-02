Basketbol Şirketler Ligi’nin efsane ismi Mehmet Sezer hayatını kaybetti
Basketbol dünyasının önemli isimlerinden ve Prometeon Lastik Fabrikası çalışanı Mehmet Sezer, 53 yaşında amansız bir hastalık sonucu vefat etti. Uzun yıllar Şirketler Ligi’nde Pirelli ve Prometeon takımlarında yer alan Sezer'in cenazesi, yarın Değirmendere Merkez Camii’nde kılınacak namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedilecek.
Basketbol camiasının sevilen isimlerinden, Prometeon Lastik Fabrikası çalışanı Mehmet Sezer, 53 yaşında hayatını kaybetti. Eski basketbolcu, Pirelli ve Prometeon Basketbol takımlarının kaptanlığını yapmış ve uzun yıllar sahalarda göstermiş olduğu performansla hafızalarda yer etmişti.
Almanya’da doğan ve kariyerine Kocaeli DSİ’de başlayan Sezer, sırasıyla Darüşşafaka, Oyak Renault, Altay, Erdemir Ereğli ve Bodrum Basketbol takımlarında forma giydi.
Eski basketbolcu Gülizar Sezer ile evli olan Sezer’in cenazesi yarın öğlen namazına mütabıken Kocaeli'deki Değirmendere Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedilecek.