Başsavcı Gürlek’ten İBB operasyonu açıklaması: 100 yılın en büyük yolsuzluk operasyonu

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek yeni adli yıl vesilesiyle adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Gazeteci Ceylan Sever'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, gündemdeki İBB dosyasına ilişkin soruları yanıtladı.

Başsavcı Gürlek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil pek çok belediye başkanının tutuklu yargılandığı İBB Operasyonu’nu "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" olarak nitelendirdi.

Kuyumcu terazisi benzetmesi

Akın Gürlek sözlerine şöyle devam etti:

• İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz.

• Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var.

Etkin pişmanlık iddialarına açıklama

• Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor, konuşmayacaksın diye. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık.

• Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü.

'İBB operasyonu önceden sızdırıldı' iddiası

• Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar.

• Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

• İddianame yazım aşamasında, o süreç başka tabiki biz de artık çözüme ulaşsın isteriz ancak hukuken yapılacaklar belli. Kanun neyse o aslında.