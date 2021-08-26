Başsavcılık Ankapark ile ilgili bilgi ve belge talep etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 801 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı Ankarapark soruşturması için ilk adımı attığı öğrenildi.

ANKA'da yer alan habere göre, savcılığın, belediyeden 50 bin TL teminatla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrinde tedbir kararı alınan park için yapılan mal alım ihaleleri ile ilgili olarak eski başkan Melih Gökçek döneminin yöneticileri hakkında bilgi ve belge talebinde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, Gökçek dönemi hakkında "suç işlemek için teşekkül kurmak" suçu işlendiği iddiasıyla şimdiye kadar verilen yolsuzluk dosyalarının bir kısmının birleştirilerek çatı iddianamesi düzenlenmesi için cumhuriyet başsavcılığına başvurulacağı öğrenildi.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, "Ankapark'ın maliyeti 750 milyon dolar demiştim hata yapmışım 801 milyon dolar oraya gömülmüş. Melih Gökçek daha önce sürekli değişik fiyatlar vermiş. Bu para Ankaralıların parası." ifadelerini kullandı.

Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisine kurulmuştu.