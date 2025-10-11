Son dakika: Başsavcılık soruşturma izni istemişti: Mansur Yavaş'tan ilk yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen konser harcamaları soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 251 ve 257. maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti.

Soruşturma izni talebinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin resmî X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yavaş: Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok

Yavaş, sürece tam şeffaflıkla yaklaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Kolaylık sağlamak, sürecin uzamasına fırsat vermemek adına izin alınmasını bile gerek görmüyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur.”

Yavaş ayrıca, belediye faaliyetlerinin geçmişte de defalarca denetlendiğini hatırlatarak, “Bizim soruşturulmaktan çekincemiz yok. Bizi defalarca denetlemeye geldiler” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “konser harcamaları” soruşturmasında, 27 Eylül’e kadar herhangi bir adım atılmamıştı. Ancak bu tarihte belediyeden 14 kişi gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında usulsüzlük ve kamu zararına neden olma iddiaları araştırılmaya başlanmıştı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, bazı konserlerde usulsüzlük yapıldığı ve 154 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirtilmişti.