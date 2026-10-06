Başsavcılıktan Emre Tezmen ve Erdin Özel iddialarına yalanlama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda 'Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel'in 14 milyar lirayı şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurmuş.' şeklindeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı ve Başsavcılığımıza bu yönde bir müracaatının olmadığı anlaşılmıştır."