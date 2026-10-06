Başsavcılıktan Emre Tezmen ve Erdin Özel iddialarına yalanlama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in 14 milyar lirayı şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurduğu" şeklindeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda 'Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel'in 14 milyar lirayı şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurmuş.' şeklindeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı ve Başsavcılığımıza bu yönde bir müracaatının olmadığı anlaşılmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA