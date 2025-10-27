Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama
Son dakika gelişmesi...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemlerin bahis oynayıp oynamadığını tespit etmek amacıyla geriye dönük en az 5 yıllık MASAK, HTS ve yurtiçi-yurtdışı bahis kayıtlarını incelemeye aldı.
Açıklamada, MASAK raporları, HTS kayıtları, yurtiçi ve yurtdışı bahis kayıtları ile tanık beyanlarının detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Soruşturmanın, bahis iddialarının doğruluğunu ortaya koymayı amaçladığı vurgulandı.
Başsavcılık, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve elde edilen verilerin soruşturmanın seyrine göre değerlendirileceğini kaydetti.