'Bataklık' soruşturmasında tüm sanıklar tahliye edildi

9 ülkede ortak yürütülen uyuşturucu ve çete soruşturmasının Türkiye ayağı olan 'Bataklık operasyonu'nda tüm sanıklar tahliye edildi.

Soruşturma çerçevesinde 8'i tutuklu 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlamalarından açılan davada aralarında örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 73 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tahliyesini isteyen Çetin Gören, “Cezaevine girmeden önce eşimi, cezaevindeyken de babam ve abimi kaybettim. Cenazelerine katılamadım. Ablalarım rahatsız, çocuklarım perişan oldu. Tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerini kullanırken, Nejat Daş ise sağlık problemleri olduğunu ve cezaevinde sağlığının daha kötüye gittiğini söyleyerek tahliyesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Murat Budanlıoğlu ve Zülfü Menga’nın tahliyesine karar verdi.