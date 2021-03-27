Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatılan D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda çalışma başlatıldı.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun, Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisinde dün akşam heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından Karayolları ekiplerince alternatif yol oluşturmak için çalışma yürütülüyor.

Düzce istikametinde çökme meydana gelen yol, drone ile görüntülendi.

Jandarma ekipleri Şifalı Su ile Akçakoca Sapak mevkilerinde önlem alarak araç geçişine izin vermiyor.

İstanbul istikametine gidecek araçlar, Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendiriliyor.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden gönderilen teknik heyet, 85 metrelik bölümünde çökme meydana gelen yolda inceleme yaptı.

Düzce Valisi Atay bölgede inceleme yaptı

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, görevlilerden bilgi aldı.

Atay, yaptığı açıklamada, Akçakoca-Düzce kara yolunun 6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini hatırlattı.

Heyelanın dün geceden beri şiddetini artırdığını aktaran Vali Atay, gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte sahada süreci takip ettiğini dile getiren Atay, "Karayolları Genel Müdür yardımcımızla konuştuk. Çöken yolun kenarına geçici servis yolu yapılacak. Tahmini yolun yapılması 4 gün sürecek. Daha sonra da kalıcı yol çalışmalarına başlanacak. Önemli bir yol güzergahı, o yüzden hızlı bir şekilde çalışmalar devam edecek. Ankara ve Zonguldak'ı birbirine bağlayan bir yol ve turizm açısından önemli bir yol. Karayolları da bu konuda hızlı bir şekilde adımlarını attı ve atmaya da devam ediyor." ifadelerini kullandı.