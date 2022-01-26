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Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bugün akşam ve gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması yönünde uyardı.

 

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