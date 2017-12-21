Batı Karadeniz ve Marmara için kar uyarısı

21 Aralık 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta, Kırşehir, Kırıkkale ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın doğusunda akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

Kaynak: İHA