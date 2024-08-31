Batı Şeria'daki El Halil kentinin tüm girişleri kapatıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde gasbedilen Filistin toprakları Gush Etzion ve Karmei Tzur'da eş zamanlı olarak gerçekleşen olaylarda yaralı İsraillilerin olduğu bildirildi.

Bu gelişme sonrası bölgede önlem almak üzere harekete geçen İsrail ordusu, patlama ve saldırının ardından El Halil kentinin tüm girişlerini kapattı.