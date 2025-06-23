Batman'da bilirkişi heyetini taşıyan araç kaza yaptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde adli keşif görevinden dönen bilirkişi heyetini taşıyan bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kimlik tespiti ve otopsi çalışmaları sürüyor

Kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için çalışmalar devam ediyor.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, kazanın saat 14.10 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, kazaya karışan aracın, İdare Mahkemesi tarafından açılan bir iptal davası kapsamında keşif amacıyla bölgeye giden bilirkişi ekibini taşıdığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."