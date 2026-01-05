Batman'da okullar tatil mi, Batman Valiliği'nden açıklama geldi mi?
Batman'da etkili olan kar yağışı sonrası binlerce öğrenci ve veli "Batman'da okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Batman Valiliği'nden 6 Ocak Salı günü okulların durumuna dair bir açıklama gelmedi.
Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde yoğun don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde etkili olan yoğun don ve buzlanma nedeniyle salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA