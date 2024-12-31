Yasadışı bahis soruşturmasında şüpheli olarak yer alan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı alındı.

Soruşturma çerçevesinde, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişiye yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiş ve yargı süreçleri başlatılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edildi

Karadeniz'in yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Türkiye'nin Interpol'e yaptığı başvuru sonucu, Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.