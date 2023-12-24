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Bayburt’ta okullar tatil mi Valilikten açıklama geldi

Bayburt’ta okullar tatil mi sorusunun yanıtını Bayburt Valiliği verdi. Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.