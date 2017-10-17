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Baykal yeniden ameliyata alındı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi nedeniyle ameliyata alındı.

Baykal yeniden ameliyata alındı
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Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yeniden ameliyata alındı.

Dün sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Baykal'ın beyne giden ana damarında tıkanıklık tespit edilmiş, yapılan anjiyo işlemi ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

Gece boyunca durumu yakından izlenen Baykal'ın beyninde ödem tespit edildi. Bunun üzerine Baykal yeniden ameliyata alındı.

Ameliyata ilişkin bilgi veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş, "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir" dedi.

Kaynak: AA

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