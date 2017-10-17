Baykal'ın ameliyatı tamamlandı
Beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi nedeniyle ameliyata alınan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ameliyattan çıktı. Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ameliyattan çıktı. Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dün sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Baykal'ın beyne giden ana damarında tıkanıklık tespit edilmiş, yapılan anjiyo işlemi ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Gece boyunca durumu yakından izlenen Baykal'ın beyninde ödem tespit edilmiş, bunun üzerine yeniden ameliyata alınmıştı.
Ameliyata ilişkin bilgi veren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş, "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verildi." dedi.
Kaynak: AA