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Baykal'ın doktorundan yeni açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tomografi ve ardından bir MR çekildi. Her ikisinde de yeni bir komplikasyonu, yeni olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi" dedi.

Baykal'ın doktorundan yeni açıklama
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ''Durumu ciddi, bilinci kapalı, genel durumu stabil, yaşamsal bulguları iyi'' dedi. İbiş, ödemin çözülmeye devam ettiğini de belirtti.

İbiş "Tomografi ve ardından bir MR çekildi. Biz onun sonucunu bekleyelim, tümünü birden açıklayalım dedik. Her ikisinde de yeni bir komplikasyonu, yeni olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi." ifadelerini de kullandı.

Kaynak: AA

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