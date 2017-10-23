Baykal'ın doktorundan yeni açıklama

23 Ekim 2017

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ''Durumu ciddi, bilinci kapalı, genel durumu stabil, yaşamsal bulguları iyi'' dedi. İbiş, ödemin çözülmeye devam ettiğini de belirtti.

İbiş "Tomografi ve ardından bir MR çekildi. Biz onun sonucunu bekleyelim, tümünü birden açıklayalım dedik. Her ikisinde de yeni bir komplikasyonu, yeni olumsuzluğu destekleyecek herhangi bir bulgu görülmedi." ifadelerini de kullandı.

Kaynak: AA