Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

30 Ekim 2017

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

İbiş, "Süreç uzun, haftalar hatta aylar alabilir ancak iyi yönde gidiyor. Bir sonraki açıklamamızı cuma günü yapacağız, çünkü değişim yavaş oluyor, çok sık söylenebilecek bir şey yok. Durum iyiye gidiyor. Mesela 2'yi göstermesi istendiğinde parmağıyla bunu yapabiliyor. Ancak yoğun bakım kritik bir süreç, dikkatle izliyoruz" şeklinde konuştu.