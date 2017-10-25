Baykal'ın son durumunu açıkladı
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Komadan çıkma belirtileri gösteriyor" dedi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Baykal'ın derin komada olmadığını ifade eden İbiş, "Derin komada olmadığını üzerine basarak söylemek istiyorum. Hatta komadan çıkış belirtileri olduğunu, bu bulguları bize verdiğini de buradan paylaşmak istiyorum." dedi.
Kaynak: AA