Baykar: 520 konteyner depremzedelere teslim edildi

Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına yerleştirilen 520 konteynere, AFAD tarafından tesliminin yapılmasıyla aileler yerleşmeye başladı.

"Baykar Konteyner Kent"te oyun parkı, çamaşırhane, kütüphane, kreş, çocuk ve kadın atölyeleri, sosyal market, sağlık ocağı, psikososyal destek birimi ve mescit bulunuyor.

"Çocuklarımız için de birçok aktivite alanı mevcut"

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evi ağır hasar gören Nermin Arslantürk, AA muhabirine, depremde eşinin yanında olmadığını ve 4 çocuğuyla çok zor bir gün yaşadıklarını söyledi.

Depremin ardından bir süre çadırda kaldıktan sonra İstanbul'daki yakınlarının yanına gittiklerini belirten Arslantürk, "Tam hasarlı evime gelecektim, konteyner çıktı. Buraya yerleştik. Konteyner evden çok daha güvenli ve çok güzel. Burada komşularımızla günlerimiz güzel geçiyor. Yeniden bir başlangıç yapacağız. Çocuklarımız için de birçok aktivite alanı mevcut." dedi.

"Yaşayacak alanımız oluştu"

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Güneşler Sitesi'ndeki evlerinde depremi yaşayan Songül Dodak ise 6 Şubat'ta bir felaket yaşadıklarını ve o günü halen unutamadıklarını belirtti.

Depremin ardından devlet ve milletin el ele vererek kendilerine her türlü yardımı sağladığına işaret eden Dodak, "Bir süre araçta daha sonra arkadaşımızın iş yerinde kaldık. Şimdi ise konteynerimiz çıktı. Artık yeni evimiz burası. Buna çok şükür, yaşayacak alanımız oluştu. Herkesten Allah razı olsun. Tüm halkımız, devletimiz seferber oldu." diye konuştu.