Baykar ihracat başarısını sürdürüyor

Son 4 yıldır savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan Baykar, 2023’teki başarısını tekrarladı.

Şirket, 2024’te de Türkiye genelinde tüm sektörler arasında en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girmeyi başardı.

İhracattaki istikrarlı yükseliş sürüyor

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin milli ve özgün SİHA'larını geliştiren Baykar, ihracattaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Son 4 yıldır kesintisiz olarak savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri olan Baykar, 2024 yılında da Türkiye'nin en fazla mal ihracatı yapan ilk 10 firmasından biri olmayı başardı.

Geçen yıl Türkiye ihracat tarihinde bir ilke imza atarak listeye giren ilk savunma ve havacılık firması olan Baykar, bu yıl da zirvedeki yerini korudu. Bu başarıyla Baykar, Türkiye ihracat tarihinde savunma ve havacılık sektörünü üst üste iki yıl ilk 10'a taşıyan ilk şirket oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde açıklanan listeye göre Baykar, Türkiye'de en yüksek mal ihracatı yapan ilk 10 firmadan biri oldu. Düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar aldı.