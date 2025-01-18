Baykar’ın yeni gururu Bayraktar TB3 ilk atış testinde tam isabet sağladı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, mühimmat entegrasyonu testlerinde önemli bir başarıya imza attı. Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB3, Edirne Keşan’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden ROKETSAN üretimi iki adet MAM-T mühimmatı ile havalanarak hedefe tam isabet sağladı.

ASELSAN ASELFLIR-500 ile tam entegrasyon

Test sırasında ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 sistemi kullanılarak hedef belirleme ve isabet sağlama işlemleri başarıyla tamamlandı. Bu gelişme, Bayraktar TB3’ün keşif, gözetleme ve taarruz görevlerinde yeni bir dönemin kapısını araladığını gösteriyor.

Kısa pistten dünya tarihine geçiş

Bayraktar TB3, 19 Kasım 2024'te TCG Anadolu gemisinden kalkış ve iniş yaparak kısa pistli gemilerden operasyonel kullanım alanında bir ilki gerçekleştirmişti. Çanakkale açıklarında yapılan testlerde de iniş destek ekipmanı olmadan operasyonlarını başarıyla sürdüren SİHA, bu alandaki kabiliyetlerini kanıtladı.

Rekorlarla dolu bir geçmiş

Bayraktar TB3, bugüne kadar gerçekleştirdiği uçuşlarda toplam 887 saat havada kaldı. 25 Haziran 2024’te yüksek irtifa performans testi sırasında 36 bin 310 feet irtifaya ulaştı. Milli havacılık tarihinin irtifa rekoru ise Bayraktar AKINCI TİHA’ya ait olup 45 bin 118 feet ile kırılmıştı.

Stratejik deniz gücü

Katlanabilir kanat yapısı ve görüş hattı ötesi haberleşme yeteneğiyle Bayraktar TB3, deniz aşırı operasyonlar için geliştirilmiş benzersiz bir araç. Sınıfında lider olma hedefiyle tasarlanan SİHA, Türkiye’nin savunma kabiliyetlerini denizlerde de güçlendirecek.

Baykar’ın ihracat başarısı

Baykar, 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve savunma sanayii sektöründe lider oldu. Bayraktar TB2 için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI için ise 10 ülkeyle ihracat anlaşması imzalayan şirket, gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde ediyor.