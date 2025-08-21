Bayrak direğindeki dansa soruşturma başlatıldı

Uçhisar Kalesinin zirvesinde bulunan Türk Bayrağı'nın bulunduğu direkte dans yapan turistin görüntülerinin yayılmasının ardından da Nevşehir Valiliği hızla harekete geçti.

Soruşturma başlatıldı

Nevşehir Valiliği, Uçhisar Kalesinde meydana gelen, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlara istinaden ilimizde (Uçhisar Beldesi) meydana geldiği anlaşılan, yabancı uyruklu bir şahsın Türk Bayrağı direğinde sergilediği uygunsuz davranışlara ilişkin olarak güvenlik birimlerimizce derhâl yapılan inceleme ve tespit çalışmalarının ardından gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup, bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimizin millî ve manevî değerlerine yönelik saygısızlık olarak gördüğümüz bu menfur hadise karşısında konu Valiliğimizce titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."