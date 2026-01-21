Bayrak provokasyonundan 35 tutuklama: 390 kişi hakkında işlem yapıldı

Terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği saldırı kamuoyunda büyük tepki toplamış. Olayın ardından adli süreçlerin başlatıldığı açıklanmıştı. Olaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

Bakan Tunç, bayrağa yönelik saldırı ve sonrasında yaşanan provokatif eylemlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından kapsamlı soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti. Tunç, Mardin başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı adli işlemlerin başlatıldığını söyledi.

35 kişi tutuklandı, 50 yakalama kararı!

Bakan Tunç’un verdiği bilgilere göre, olaylarla bağlantılı olarak 390 kişi hakkında işlem yapıldı, 35 kişi tutuklandı, 50 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Türk bayrağının indirilmesine yönelik saldırıyla ilgili olarak da 14 şüphelinin gözaltına alındığı, gözaltı süreçlerinin sürdüğü bildirildi.

Tunç, Suriye’de hükümet güçleri ile terör örgütü YPG arasında yaşanan çatışmaların bahane edilerek Türkiye’nin farklı bölgelerinde provokasyon girişimlerine başvurulduğunu ifade etti. Tunç, eylemlere karşı hukukun tüm imkanlarıyla kararlılıkla müdahale edildiğini ifade etti.