Bayraklı Belediyesine operasyon: Eski Başkan Serdar Sandal dahil 45 kişi gözaltında

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bayraklı Belediyesinin geçmiş dönem yönetimine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında

şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları yöneltildi.

Sayıştay ve MASAK raporları dosyada

Soruşturmanın temelini Sayıştay raporlarının oluşturduğu, MASAK raporlarının da dosyaya dayanak teşkil ettiği bildirildi.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının yanı sıra elde edilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin ardından şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eski başkan Serdar Sandal da gözaltında

Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında Bayraklı Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra belediye ve belediye şirketlerinde daha önce görev yapan yönetici ve çalışanlar ile çeşitli şirketlerin yetkilileri ve sahiplerinin bulunduğu kaydedildi.

Operasyonda şu ana kadar Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.