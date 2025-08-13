  1. Dünya Gazetesi
Bayraktar: Özel’in Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerini şiddetle kınıyorum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği ifadeleri şiddetle kınadığını bildirdi.

Bayraktar Özel’in açıklamalarını "seviyesiz ve yakışıksız" olarak nitelendirerek, "Kendi partisinde yaşanan sorunları ve art arda çıkan skandalları perdelemek amacıyla başvurdukları bu üslup, yalnızca siyasi nezaketi değil, siyasetin itibarını da zedeliyor" dedi.

Bakan Bayraktar sosyal paylaşım sitesi X üzerinden yapıtığı açıklamasında ayrıca, "Asıl yüzlerini ne kadar gizlemeye çalışsalar da milletimiz hakikati görüyor. Siyasetin seviyesini düşüren, milletin iradesine saygısızlık eden bu anlayışa en güzel cevabı, yine milletimiz sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.

