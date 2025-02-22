Bayraktar TB2T-AI SİHA test uçuşlarında irtifa rekoruna imza attı

Türkiye'nin milli, turbo motor ve gelişmiş yapay zekaya sahip yeni versiyonlu SİHA'sı Bayraktar TB2T-AI SİHA'nın test uçuşları Edirne'de yapılıyor.

İrtifa rekorunu kırdı

Test uçuşlarına ilişkin Baykar'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turbo motoruyla, 30 bin feet irtifanın üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkabilen Bayraktar TB2T-AI SİHA, devam eden testlerde 30 bin 318 feet irtifaya çıkarak kendi rekorunu kırdı.

Hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB2T-AI SİHA, artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre görev yapabilecek olmasıyla da dikkat çekiyor. Bünyesine entegre edilen yeni nesil üç yapay zeka bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunan SİHA, gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde görsel navigasyonla araziyi tanıyıp, yön tayin edebiliyor.

Üsse otomatik dönüş özelliğine sahip

Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabilen SİHA, görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor, dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

Savaş sahasında oyun değiştirici bir unsur olacak Bayraktar TB2T-AI SİHA, gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse geri dönüş yapabiliyor.